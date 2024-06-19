Юной россиянке удалили огромную кисту с зубами и волосами В Подмосковье из тела 12-летней девочки извлекли опухоль с зубами и волосами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи Электростальской больницы извлекли из тела 12-летней девочки 20-сантиметровую кисту с зубами, волосами и элементами костей, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области в своем Telegram-канале. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо и уже находится дома.

Как рассказали в ведомстве, девочка поступила в гинекологическое отделение с жалобами на сильные боли в животе, тошноту, общую слабость и повышенную температуру. Врачи провели осмотр и сделали УЗИ, которое показало наличие кисты яичники. Во время проведения лапароскопической операции 20-сантиметровую кисту удалили через три маленьких прокола в животе.

Киста оказалась доброкачественной тератомой, то есть эмбрионально-клеточной опухолью, внутри которой находились волосы, зубы и элементы костей, — пояснили в пресс-службе.

Врачи смогли сохранить репродуктивную функцию девочки.

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