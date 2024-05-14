Юная поклонница k-pop в Уфе сбежала из дома В Уфе студентка тайно от родителей уехала во Владивосток и не выходит на связь

Фото: НАК

Студентка из Уфы бесследно пропала с начала мая. Только 8 мая она отправила матери сообщение с извинениями из-за того, что не выходит сразу на связь, передает Telegram-канал Mash Batash. Известно, что девушка была фанаткой Южной Кореи и движения k-pop.

Есть данные, что девушка отправилась во Владивосток. Предполагалось, что она хочет переехать в Южную Корею, но в консульстве страны это не подтвердили, заявив, что девушка не приезжала в страну. К тому же она оставила дома заграничный паспорт и студенческий билет. Аккаунты в соцсетях девушка удалила.

Ранее в Уфе двое подростков потерялись после того, как предупредили родителей о том, что идут гулять в лес. К правоохранителям обратились родители несовершеннолетних, которые рассказали, что дети ушли гулять и перестали выходить на связь.

До этого в Екатеринбурге суд постановил выдворить из России русскую многодетную семью переселенцев из Казахстана, которая проживала на Урале с 2017 года. Как рассказала 19-летняя Карина Морозова, она вместе с матерью и братом находится в пункте временного содержания мигрантов в Кольцово. Всего в семье Морозовых трое детей.