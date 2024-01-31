Юмориста из КВН заподозрили в совращении несовершеннолетних Против игрока КВН из Приморья возбудили дело о совращении несовершеннолетних

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело о понуждении несовершеннолетних девушек к действиям сексуального характера в отношении жителя Приморского края, сообщает пресс-служба ведомства. По данным ТАСС, речь об участнике КВН Сергее Андрейчуке. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела.

В следственном управлении СК России по Приморскому краю в отношении данного мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 133 УК РФ («Понуждение к действиям сексуального характера»). Глава ведомства запросил у руководителя СУ по Приморскому краю В. В. Фомина доклад об установленных в ходе расследования обстоятельствах и по иным доводам обращения, — говорится в сообщении.

Защитник потерпевших Дмитрий Качан рассказал ТАСС, что подозреваемым является Сергей Андрейчук — участник и руководитель приморской команды КВН «Океан». Он участвовал в Высшей лиге юмористического конкурса в 2022 году.

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