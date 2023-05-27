YouTube заблокировал канал информационного интернет-агентства URA.RU

Канал российского информационного интернет-агентства URA.RU на YouTube заблокирован без возможности восстановления, рассказал его редактор Михаил Титов. Поводом для блокировки послужили видео о референдумах в новых регионах России.

Google удалил наш канал на YouTube с 85 тысячами подписчиков за видео про референдумы в новых регионах России, — сказал Титов.

Он пояснил, что первый страйк канал получил 3 мая за прошлогодний ролик, в котором администрация Херсонской области сообщила о проведении референдума по вопросу вхождения в состав РФ. Второй был выдан 12 мая из-за видео, в котором рассказывалось, что изменится в республиках Донбасса после референдумов. Третий страйк и автоматическую блокировку с формулировкой «нарушение правил» канал получил 27 мая.

Титов отметил, что заблокированный канал содержал контент не только на политическую тематику. Там было много интересных и полезных видео на совершенно разные темы. Он добавил, что агентство уже создало новый канал на YouTube и продолжит размещать видео на ресурсе.

В феврале YouTube заблокировал канал российского дизайнера Артемия Лебедева. На него было подписано более 1 млн пользователей. Все видео оттуда были удалены. Блокировка канала произошла по причине «нарушения условий использования YouTube».