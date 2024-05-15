«Язык вырос?»: избиение ребенка директором интерната попало на видео На Ямале директора интерната обвинили в избиении воспитанника

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Прокуратура ЯНАО начала проверку после обнаружения в Сети видео, на котором директор Ямальской школы-интерната толкает ребенка. Надзорное ведомство установит, не нарушаются ли права ребенка в заведении.

Прокуратура Ямальского района по поручению прокуратуры автономного округа организовала проверку по публикации в социальной сети «ВКонтакте» - «Директора Ямальской школы-интерната обвиняют в избиении детей», — сообщили в прокуратуре.

Кадры опубликовало местное сообщество в соцсети «Вконтакте» «Мой Яр-Сале». На них мужчина в грубой форме спрашивает с ребенка, почему он так разговаривает с ним.