Явка на голосование поправкам в Чечне превысила 91%

https://static.news.ru/photo/77c9d2cc-bba4-11ea-a37b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Чечне по поправкам в Конституцию России проголосовали почти 92% избирателей. В республике 1 июля работают 505 участков для голосования.

По данным на 15.00 мск в Чечне проголосовали 703 181 человек, что составляет 91,76% от общего числа внесённых в списки для голосования, — рассказали РИА Новости в республиканском избиркоме.

Там также отметили, что нарушений в ходе волеизъявления граждан не выявлено.

Голосование по поправкам в Основной закон первоначально было намечено на 22 апреля. В связи с пандемией коронавируса его перенесли на 1 июля. При этом фактически голосовать можно было всю неделю, начиная с 25 июня.

В списке изменений содержится несколько сотен нововведений. В том числе инициатива депутата Госдумы Валентины Терешковой об отказе от учёта предыдущих президентских сроков Путина. Это позволит ему снова занять пост в случае принятия поправок.

Ранее NEWS.ru писал, что на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге проходит акция против поправок. В ней принимают участие около 70 человек. Один из митингующих задержан.