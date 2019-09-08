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Замруководителя столичного департамента информационных технологий Артём Костырко сообщил, что около 800 участников онлайн-выборов в Москве, которым не удалось проголосовать из-за сбоев в системе, получат уведомления о возможности завершить голосование.

Мы видим количество людей, у которых были проблемы с открытием бюллетеней, их порядка 800. Сейчас по каждому из них ушёл голосовой звонок и push-уведомление в приложении. Их просят завершить голосование,...