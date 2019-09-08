Ясновидящая из Красногорска предложила Избирательной комиссии Московской области свои услуги по предсказанию итогов выборов в регионе.
По словам председателя комиссии Ильи Берёзкина, от столь необычного предложения пришлось отказаться.
Мы всё-таки доверяем государственной автоматизированной системе (ГАС) «Выборы», — приводит ТАСС слова Берёзкина.
Как писал News.ru, первый замглавы МВД Александр Горовой заявил, что количество происшествий в единый день голосования снизилось в России почти на треть по сравнению с прошлыми годами. 8 сентября по всей стране было зарегистрировано только 315 обращений.