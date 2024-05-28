Ящики с насекомыми на помойке навели ужас на жителей Красноярска В Красноярске из выброшенных на помойку коробок вылетели тысячи пчел

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В Красноярске на мусорной площадке возле жилых домов на улице Северо-Енисейской неизвестные оставили ящики с живыми пчелами, пишет Telegram-канал Kras Mash. Местные жители сообщили, что насчитали 17 коробок. Они пожаловались, что несколько ящиков уже разворошили.

Как рассказали очевидцы, пчелы летают повсюду. Жильцы ближайших домов признались, что боятся быть ужаленными. Отмечается, что Минсельхоз Красноярского края взял на контроль ситуацию. На Северо-Енисейскую выехали сотрудники отдела ветеринарии и Россельхознадзор.

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