Ящик со взрывчаткой нашли на нефтебазе в Якутии SHOT: на нефтебазе в Якутии нашли ящик с аммонитом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На нефтебазе в Якутии нашли ящик с надписью «Аммонит», сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники. Уточняется, что сотрудник предприятия не стал вскрывать контейнер и вызвал экстренные службы.

По данным SHOT, ящик с неизвестным содержимым был обнаружен недалеко от нефтебазы в поселке Нижнеянск в Якутии. В публикации говорится, что населенный пункт находится в большом удалении от административного центра республики, сейчас спасатели пытаются добраться туда на моторной лодке. Аммонит как правило используется в промышленных целях для подрыва горных пород.

Ранее SHOT cообщал, что около столичного аэропорта Шереметьево нашли похожий на взрывчатку предмет. По данным канала, он цилиндрической формы, с металлическим наконечником длиной около 30 сантиметров. Министерство обороны России информацию не комментировало.

До этого Telegram-канал «112» сообщал, что охранник Головинского кладбища в Москве обнаружил предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. Позднее в экстренных службах сообщили, что угроза взрыва не подтверждается.