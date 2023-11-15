Ярославскому школьнику наложили 50 швов после нападения собак

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Две собаки породы кане-корсо напали на 11-летнего школьника в одном из дворов Ярославля. Как сообщает «МК в Ярославле», ребенка спас случайный прохожий, который отвез мальчика в больницу, где ему наложили 50 швов.

Собаки напали на ребенка 11 лет и сильно его покусали, у ребенка рваные раны на ногах <...>. В итоге более 50 швов и полтора часа на операционном столе, — рассказал очевидец.

Также свидетели произошедшего отметили, что несколько мужчин пытались собой закрыть мальчика и отбивались ногами от животных, но это не помогло. Только подбежавший с перцовым баллончиком прохожий смог отогнать агрессивных псов. Затем мужчина доставил пострадавшего в больницу.

По информации издания, хозяева псов безответственно относятся к их содержанию. Животные гуляют по улицам без владельцев и без намордников. После того как инцидент начали обсуждать в Сети, управление Следственного комитета по региону заинтересовалось произошедшим, сейчас устанавливаются все обстоятельства ЧП.

Ранее Следственное управление СК России по ХМАО заинтересовалось нападением бездомной собаки на девочку, которое произошло в поселке Федоровский Сургутского района. Следователи утверждают, что в ходе проверки будет дана оценка действиям лиц, ответственных за отлов бродячих животных. Им может грозить наказание.