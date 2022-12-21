Ярославских детей посадили в подвал на «тренировке по гражданской обороне»

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Администрация Пошехонского района в Ярославской области в соцсети «ВКонтакте» опубликовала кадры с учений в Белосельской школе, в ходе которых учеников посадили в подвал. На «практической тренировке по гражданской обороне» школьники должны были по сигналу «укрыться в заглубленном помещении».

По условному сигналу нужно было выполнить задачи по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей и укрытие их в заглубленном помещении, — говорится в публикации под заголовком «Внезапное нападение противника!».

В районной администрации добавили, что учения прошли хорошо.

Отработка основных задач по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их размещение и жизнеобеспечение прошла успешно, — говорится в сообщении.

Ранее специалисты фонда «Общественное мнение» провели опрос, в результате которого выяснилось, что 80% россиян положительно относятся к введению в школах начальной военной подготовки. Только 11% респондентов заявили о негативном отношении к данной инициативе, остальные затруднились ответить. 24% опрошенных были в курсе, что НВП планируют ввести со следующего учебного года.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук отметил, что введение начальной военной подготовки в школах позволит сократить курс молодого бойца тем, кто попадет на срочную службу.