Ярославские военкоматы объяснились перед жителями за повестки ТАСС: повестки в Ярославской области рассылаются для проверки данных

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Жители Ярославской области стали получать повестки для явки в военкомат, чтобы их данные о воинском учете можно было актуализировать, заявили ТАСС в военном комиссариате региона. Ранее жители области в соцсетях сообщили о массовой рассылке повесток в регионе.

Повестки раздаются, это плановая деятельность для уточнения данных воинского учета, — сказал собеседник агентства.

Накануне стало известно, что военкомат Пензенской области отправляет повестки жителям для актуализации данных воинского учета. Он уточнил, что в регионе также планируется проведение военных сборов.

Также повестки стали раздавать в Липецкой области. По словам военного комиссара региона Валерия Герасименко, это делается исключительно для проверки баз данных и переноса информации на цифровые ресурсы.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отверг слухи о второй волне мобилизации. По его словам, выдача военкоматами повесток гражданам является обычной практикой. Он отметил, что военные комиссариаты таким образом занимаются учетом данных. Представитель Кремля подчеркнул, что никаких обсуждений по поводу возможной новой волны частичной мобилизации сейчас не ведется.