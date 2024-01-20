Ярославские десантники захватили опорный пункт ВСУ под Артемовском

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Штурмовые группы десантников из Ярославля успешно овладели опорным пунктом Вооруженных сил Украины (ВСУ) к северо-западу от Артемовска, передает РИА Новости со ссылкой на представителя Министерства обороны. Гвардейцы «крылатой пехоты» провели скрытную и незаметную атаку на опорный пункт, подойдя с разных направлений.

Подойдя скрытно и незаметно для противника с разных сторон, гвардейцы «крылатой пехоты» атаковали опорный пункт. Сломив сопротивление украинских военных огнем из стрелкового оружия и ручными осколочными гранатами, десантники ликвидировали боевиков ВСУ и заняли опорный пункт, тем самым выполнив поставленную задачу и улучшив положение наших подразделений по переднему краю, — заявили в Минобороны.

Отмечается, что опорный пункт был обнаружен с использованием беспилотного летательного аппарата. Полученные координаты позволили провести артиллерийский удар и использовать FPV-дроны для нанесения точечных ударов. После этого штурмовики успешно захватили и очистили объект.

Ранее сообщалось, что подразделения десанта из Костромы уничтожили украинскую БМП из противотанкового комплекса «Корнет» в районе Артемовска с рекордной дистанции в 7800 метров. Поразить цель с такого расстояния удалось при помощи новейших прицелов. Вторую украинскую боевую машину пехоты уничтожили расчеты артиллерии ВДВ.