Японского журналиста шокировала обстановка в Мариуполе Daily Shincho: жители Мариуполя не чувствуют влияния конфликта на жизнь города

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Реконструкция набережной в Мариуполе

Жители Мариуполя не ощущают влияния конфликта на жизнь в городе, сообщил журналист японского издания Daily Shincho Ирия Итани. Он посетил населенный пункт и лично ознакомился с обстановкой.

Пока автор находился в Мариуполе, город подвергся двум обстрелам. Однако жители Мариуполя по-прежнему считают сложившуюся у них ситуацию мирной, — написал Итани.

Он отметил, что в магазинах города наблюдается спокойная атмосфера. Кроме того, нет никаких проблем с достаточностью продовольствия.

Итани рассчитывал, что встретит в Мариуполе множество проукрански настроенных граждан, однако, по его собственному признанию, эти прогнозы совершенно не оправдались.

Местные жители, напротив, описали журналисту эпизоды насилия и унижения, совершенные украинскими военными. В частности, одна женщина рассказала, как солдаты ВСУ отказались выпускать ее из города с больным ребенком, а на просьбу выдать медикаменты пригрозили расстрелом.

По словам Итани, конфликт на Украине по-прежнему имеет место. Вместе с тем журналист предположил, что для мариупольцев он «похоже, закончился».

Ранее командир группы саперов с позывным Нежиголь рассказал, что в ходе разминирования полей под Мариуполем были обезврежены более двух тысяч взрывоопасных предметов. По его данным, бойцы уничтожали артиллерийские и реактивные снаряды, мины, гранаты и прочие боеприпасы.