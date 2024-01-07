Январские морозы вывели из строя подмосковные автобусы Власти Долгопрудного рассказали о проблемах с автобусами из-за сильных морозов

Администрация подмосковного Долгопрудного опубликовала сообщение, в котором предупреждает жителей округа о проблемах с общественным транспортом, возникшими в результате морозов. В публикации говорится, что из-за низких температур ряд автобусов вышел из строя. Отмечаются многочисленные поломки пневмо-системы, влияющей на работу тормозной системы транспортного средства.

Имеют место сходы автобусов с линии по технической причине, связанной с обледенением узлов и агрегатов транспортных средств. Большинство автобусов, двигатели которых работают на дизельном топливе, съезжали с линии по причине неисправности топливной системы, вызванной потерей топлива своих свойств, — заявил глава отдела транспорта администрации Долгопрудного Руслан Чаплыгин.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее сообщил, что в Москву пришли рождественские морозы, какие бывают раз в 10 лет. По его словам, 7 января температура воздуха в столице опустилась до минус 25, что на 12 градусов ниже климатической нормы.

7 января розничная торговая компания, управляющая крупными продуктовыми торговыми сетями X5 Retail Group, объяснила задержку поставок мяса птицы в региональные магазины сильными снегопадами и морозами. Согласно прогнозам компании, в течение ближайших дней график поставок придет в норму.