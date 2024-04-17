Янтарь попытались вывезти под видом морепродуктов из Калининграда

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Более трех килограммов янтаря попытались вывезти из Калининграда в Литву под видом морепродуктов, сообщает «МК в Калининграде» со ссылкой на пресс-службу Калининградской областной таможни. В ведомстве подчеркнули, что таможенники обнаружили янтарь во время проверки грузового тягача с полуприцепом.

Как уточнили в пресс-службе, по документам в грузовике должны были находиться морепродукты. Товар был изъят. По факту произошедшего возбуждено дело об административном правонарушении.

После проведения таможенного контроля с помощью мобильного инспекционно-досмотрового комплекса в конструктивных нишах транспортного средства инспекторы обнаружили и другой товар, сокрытый от таможенного контроля: 3,26 кг минералов желтого цвета. Экспертиза показала, что данные минералы являются янтарем, — рассказали в ведомстве.

Пресс-служба таможни Домодедово ранее сообщила, что в аэропорту задержали пассажира, который провез в своем багаже элитный алкоголь общей стоимостью 3 млн рублей. По их данным, это был гражданин Вьетнама, который прилетел из ОАЭ. Пассажир объяснил, что вез вино для себя и не знал о том, что алкоголь необходимо задекларировать. По факту контрабанды возбудили уголовное дело.