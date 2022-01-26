Ямальским студентам увеличат количество специальных стипендий
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
14:45, 26 января 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Губернатор Ямало-Ненецкой автономной области Дмитрий Артюхов согласился с предложением увеличить количество специальных стипендий для студентов, которые учатся в других регионах. По его мнению, важно установить чёткие правила, связанные с успехами в учёбе, пишет «Ямал-Медиа».
Давайте увеличим. Неправильно распределять стипендии по принципу «кто первый успел». Важно, чтобы были понятные правила, связанные с успехами в учёбе, — подчеркнул Артюхов.
На данный момент ЯНАО оказывает поддержку студентам, которые учатся в других регионах. Дважды в год по итогам сессии 77 студентов могут претендовать на именную стипендию губернатора Ямала за достижения в учёбе и общественной жизни. По инициативе Артюхова запущен проект «Ориентир Ямал»: благодаря такой инициативе студенты могут пройти практику или трудоустроиться на предприятиях округа.
Ранее Артюхов объявил 2022 год в автономном округе Годом экологии и отметил, что запрос на эту тему есть, особенно от молодых людей. Он также заверил, что на Ямале продолжат строить школы и сады и переоснащать больницы.