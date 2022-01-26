Ямальским студентам увеличат количество специальных стипендий

Губернатор Ямало-Ненецкой автономной области Дмитрий Артюхов согласился с предложением увеличить количество специальных стипендий для студентов, которые учатся в других регионах. По его мнению, важно установить чёткие правила, связанные с успехами в учёбе, пишет «Ямал-Медиа».

Давайте увеличим. Неправильно распределять стипендии по принципу «кто первый успел». Важно, чтобы были понятные правила, связанные с успехами в учёбе, — подчеркнул Артюхов.

На данный момент ЯНАО оказывает поддержку студентам, которые учатся в других регионах. Дважды в год по итогам сессии 77 студентов могут претендовать на именную стипендию губернатора Ямала за достижения в учёбе и общественной жизни. По инициативе Артюхова запущен проект «Ориентир Ямал»: благодаря такой инициативе студенты могут пройти практику или трудоустроиться на предприятиях округа.

Ранее Артюхов объявил 2022 год в автономном округе Годом экологии и отметил, что запрос на эту тему есть, особенно от молодых людей. Он также заверил, что на Ямале продолжат строить школы и сады и переоснащать больницы.