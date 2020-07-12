Ямальских оленеводов эвакуировали из тундры из-за коронавируса

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Более 20 жителей двух стойбищ Ямальского района доставили вертолётами в обсерватор для двухнедельной изоляции из-за контактов с заразившимся COVID-19, сообщила замглавы ЯНАО Татьяна Бучкова.

В течение двух дней рейсами санавиации были эвакуированы тундровики из двух стойбищ, имевшие контакт с заражённым. Всего в обсерватор для обязательной изоляции и под наблюдение медиков доставлены 24 человека, — цитирует РИА Новости Бучкову.

Уже известно, что коронавирус завёз тундровик, выехавший в посёлок Яр-Сале к родственникам, в их семье потом и была выявлена инфекция. Бучкова подчеркнула, что специалистам известны все, с кем мужчина контактировал в тундре. По предварительной оценке, все, кто с ним общался, находятся в удовлетворительном состоянии.

Как писал NEWS.ru, сотрудники следственных органов в ЯНАО возбудили уголовное дело по факту нарушения санитарных требований в компаниях ТЭК, из-за чего вахтовики массово заразились коронавирусной инфекцией нового типа. Санитарно-эпидемиологические правила нарушили руководители ямальских филиалов ООО «Газпром бурение» и АО «Сибирская сервисная компания». Они не обеспечили обязательное соблюдение сотрудниками дистанции, ношение масок и перчаток. Также были допущены свободные хождения по зданиям. Вахтовики, работающие на «Газпром бурение», проживали по 10–15 человек в комнате, за их медицинскими справками никто не следил. Всё это в итоге привело к массовому заражению. К 11 июня заболели 38 человек, а к 18 — 52. В «Сибирской сервисной компании» заражённые работники проживали вместе со здоровыми. В итоге к 15 июня заболели шесть человек, а к 22 — 8.