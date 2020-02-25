https://static.news.ru/photo/6628d8de-57d5-11ea-a203-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу расследуют уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних (ч. 4 ст. 132 УК РФ). К преступлению могут быть причастны чиновники администрации Тарко-Сале Пуровского района ЯНАО.

В рамках следствия арестованы два человека. Их имена не называются. Предполагается, что речь идёт о местных бизнесмене и чиновнике, а всего в деле могут быть замешаны четверо работников администрации, сообщает URA.RU со ссылкой на инсайдерскую информацию.

По данным источников агентства, злоумышленники снимали порнографические видео с участием детей из неблагополучных семей. Контент продавали заграничным покупателям. Записи были найдены случайно в ходе обыска у бизнесмена, который проводился в рамках другого уголовного дела.

Ранее NEWS.ru пиcал, что в немецком городе Реклингхаузен в доме мужчины, осуждённого в 2018 году за хранение детской порнографии, нашли пропавшего летом 2017 года школьника. Мужчину арестовали по подозрению в совершении сексуальных преступлений.