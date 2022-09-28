Ялтинский экономический форум перенесли на весну 2023 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) перенесен на второй квартал 2023 года, сообщил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов. Ранее предполагалось, что форум пройдет в четвертом квартале 2022 года.

Принято решение о переносе Ялтинского международного экономического форума на второй квартал 2023 года. О точных датах проведения форума будет объявлено дополнительно, — написал Аксенов.

ЯМЭФ — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, которое проводят в Крыму с 2015 года. В 2019 году в форуме приняли участие 4564 человека, включая 807 иностранных делегатов из 89 стран. В 2020 году он был отменён из-за пандемии COVID-19.

В 2021 году глава Крыма заявил, что форум должен был состояться 4–6 ноября, однако в итоге перенесён на 2022 год из-за сложной ситуации с коронавирусом. По его словам, как только позволит ситуация, форум обязательно состоится. Вице-премьер Марат Хуснуллин, который возглавляет оргкомитет форума, также подтверждал эту информацию.