Якутскую няню отправили в тюрьму за истязание воспитанников Няню в Якутии приговорили к трем годам колонии по делу об истязании двоих детей

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Якутский городской суд приговорил к трем годам лишения свободы няню, обвиняемую в истязании двух несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии. Осужденную 34-летнюю местную жительницу взяли под стражу прямо в зале суда.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил женщину к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, — говорится в сообщении пресс-службы.

Как установил суд, подсудимая в период с 9 по 21 января 2023 года, предоставляя услуги по временному присмотру за детьми 2018 и 2020 годов рождения, регулярно причиняла им физические и психические страдания — била их, а также совершала другие насильственные действия. Отмечается, что женщина делала это из личной неприязни.

После того, как о происходящем узнала мать детей, она сообщила о действиях няни правоохранителям. Пострадавшим оказана психологическая помощь. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск на сумму 500 тысяч рублей. Приговор в действие еще не вступил.

Ранее в детской республиканской клинической больнице Ингушетии умерла четырехлетняя девочка, которую избивала собственная мать. При этом женщина утверждала, что дочь сама упала или ударилась.

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