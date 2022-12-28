Якутское село к Новому году украсил навозный заяц

В якутском селе Уолба Таттинского района республики к новому году появилась скульптура зайца, выполненного из навоза, передает KP.RU. Скульптуру сделал местный мастер-самоучка Михаил Бомпосов. Высота зайца составляет около двух метров и он даже может стучать лапками по барабану. Бомпосов каждый год делает навозные символы года. Ранее он уже лепил змей, лошадей, коз, обезьян, петухов, собак, свиней, крыс и тигров.

Ранее врач-диетолог Татьяна Залетова рассказала, сколько можно выпить в новогоднюю ночь без вреда для здоровья. По ее словам, на здоровье на окажет большого негативного влияния пару бокалов белого сухого вина. Она отметила, что такая доза считается безопасной для организма. При этом она рекомендовала полностью отказаться от коктейлей и газированных напитков.

Она пояснила, что белое сухое вино представляет собой максимально некалорийный алкоголь, содержащий небольшое количество этилового спирта, что снижает нагрузку на печень.

При этом врач не рекомендовала употреблять газированные алкогольные напитки, максимум — выпить бокал игристого вина и далее перейти на сухое вино. Залетова также предупредила, что вредно смешивать алкоголь со сладкими напитками, поскольку это усиливает всасывание в кровь и человек быстрее пьянеет. Если же смешивать алкогольные напитки, то здесь следует придерживаться принципа одинакового градуса и лучше отказаться от коктейлей и выбирать «чистый» напиток.