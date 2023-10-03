Якутский военком «заминировал» рабочее место, чтобы проучить подчиненных

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Военный комиссар из города Мирного в Якутии Юрий Чуба решил проучить своих подчиненных, но стал фигурантом уголовного дела по статье о телефонном терроризме, сообщает Telegram-канал Baza. Как отмечается, он сообщил в военкомат о минировании, но подчиненный, вместо того, чтобы сообщить об этом руководству, как того требует инструкция, сразу вызвал полицию. В результате начальника оштрафовали на 200 тысяч рублей.

По данным канала, инцидент произошел в августе этого года. Военкому, который находился на тот момент в отпуске, сообщили о проблемах на работе. До своего заместителя он не дозвонился и набрал рабочий номер военкомата.

Трубку поднял сторож, говорил с акцентом и не узнал начальника. Тогда-то он и решил проучить своих сотрудников.

Чуба арестовывать не стали, суд обошелся лишь крупным штрафом.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что девятилетий школьник в Каспийске позвонил в полицию и сообщил о заложенной бомбе в одном из классов. Местоположение мальчика оперативно вычислили. Как оказалось, звонок ребенок совершил из дома в тот момент, когда мать отвлеклась. В школу прибыли правоохранители и ничего взрывоопасного не обнаружили. С ребенком и родителями провели воспитательную беседу.