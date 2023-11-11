Якутский полицейский отправил в кому старшего по званию на корпоративе SakhaDay: в Ленске полицейский жестоко избил старшего по званию на корпоративе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Якутии сотрудник полиции избил коллегу в ресторане, где они отмечали профессиональный праздник, сообщает издание SakhaDay. По его информации, зачинщиком конфликта был начальник отделения экономической безопасности. По данным канала, пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, он находится в коме.

Как передает издание, инцидент произошел в ресторане «Лена» города Ленска. Канал сообщает, что молодой капитан полиции, которого направили на службу из Якутска, во время ссоры начал избивать начальника тыла. Издание добавило, что затем в конфликт вмешался заместитель руководителя, который и получил серьезные травмы во время драки. SakhaDay передает, что следователи проводят проверку для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Республике Коми полицейский избил местного жителя, который хранил на балконе вещи в желтых и синих цветах. Сотрудник правоохранительных органов подумал, что мужчина разместил там предметы целенаправленно. Вместе с другом страж порядка ворвался в квартиру жителя Печоры, затащил его на балкон и угрожал скинуть вниз. В отношении уже бывшего правоохранителя и его знакомого возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.