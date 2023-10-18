Якутские депутаты не отпустили на перерыв спикера с гипертоническим кризом В Якутии госпитализировали спикера местного парламента Алексея Еремеева

Фото: cdn.er.ru

Алексей Еремеев

Спикера парламента Якутии Алексея Еремеева госпитализировали с гипертоническим кризом, сообщает ТАСС со ссылкой на Ил Тумэн (Государственное собрание Якутии, — прим. NEWS.ru). Парламентарий почувствовал себя плохо во время заседания, но коллеги не дали ему уйти на досрочный перерыв. Этот момент зафиксирован на записи трансляции заседания.

Алексей Еремеев госпитализирован из-за высокого давления. В настоящее время он находится под наблюдением медиков, — сообщили ТАСС в Ил Тумэн.

Во время заседания Еремеев стал путаться в словах и тяжело дышать. Почувствовав недомогание, он обратился к коллегам с просьбой дать ему досрочный перерыв.

Коллеги, нам надо посоветоваться, осталось буквально одна минута до перерыва по регламенту. Что будем делать? Продолжаем? — обратился к депутатам спикер.

Коллеги Еремеева настояли на продолжении заседания. Спикер довел его до планового перерыва, после чего покинул зал. Позднее стало известно, что его госпитализировали с гипертоническим кризом — резким подъемом артериального давления.

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