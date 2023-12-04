Якутские чиновники не смогут получать письма через Gmail В Якутии с 6 декабря чиновникам запретят официальную переписку через Gmail

Власти Якутии запретят получение писем через Gmail, Protonmail, Onionmail, Megamail и Hotmail на официальные домены республики, сообщает управление ЗАГС при региональном правительстве. Жителям пояснили, что решение принято в целях безопасности из-за участившихся случаев поступления ложных писем о готовящихся актах терроризма.

С 6 декабря 2023 года будет ограничено получение сообщений, отправляемых через почтовые домены Gmail, Proton, Onionmail, Megamail, Hotmail на почтовые адреса доменов органов госвласти Республики Саха (Якутия) sakha.gov.ru, adm.sakha.gov.ru и gov14.ru, — пояснила пресс-служба ЗАГС в Telegram-канале.

В конце ноября владельцев почты Gmail предупредили о новой политике в отношении неактивных учетных записей. Так, с 1 декабря все соответствующие аккаунты начнут удалять. Как сообщили в компании Google, решение продиктовано намерением повысить безопасность пользователей. Отмечалось, что неактивные аккаунты в 10 раз уязвимее.

Ранее суд в Москве оштрафовал Google на 4 млн рублей за отказ удалить из YouTube фейки про специальную военную операцию. Поясняется, что речь идет о роликах, в которых содержалась недостоверная информация о ВС РФ, мобилизации и применении ядерного оружия.