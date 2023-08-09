Якутск заволокло густым дымом от лесных пожаров

Фото: Нина Слепцова/РИА Новости

Густой дым накрыл Якутск утром в среду, 9 августа, рассказал заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Андрей Коноплев. По его словам, это явление связано с лесными пожарами на территории Хабаровского края и Амурской области, дым от которых принесло в регион из-за изменения ветра.

Этот воздух идет по направлению ветра в Якутск и Ленск. Данное явление (задымленность. — NEWS.ru) может продержаться до конца недели, — рассказал он.

В свою очередь специалисты Роспотребнадзора провели анализ атмосферного воздуха в Якутске. По данным ведомства, в нем было зафиксировано превышение предельного допустимой концентрации диоксида азота, а также взвешенных частиц. Региональное управление Роспотребнадзора рекомендует жителям Якутска не выходить на улицу без особой необходимости, а также пить как можно больше воды и ограничить физические нагрузки.

Отмечается, что лесные пожары также были зафиксированы и на территории самой Якутии. В управлении МЧС России по региону отмечают, что общая площадь возгорания составляет 125,6 тыс.га. Спасатели тушат огонь в Олекминском и Усть-Майском районах, где действует 38 очагов возгорания. Информации о пострадавших или погибших нет.