Якутия направит в зону СВО вездеходы «Бэргэн» Министр Лепчиков: Якутия направит в зону СВО два вездехода «Бэргэн»

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Якутия направит в зону специальной военной операции снегоболотоходы «Бэргэн» местного производства, сообщил министр по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения региона Дмитрий Лепчиков. По его словам, которые приводит Telegram-канал «Военкоры Якутии», речь пока идет только о двух машинах.

Оперативный штаб Якутии на этой неделе направит в зону проведения специальной военной операции два колесных вездехода (снегоболотохода) «Бэргэн» с противоосколочной защитой, — сказал он на брифинге.

Данные вездеходы имеют зарытый кузов, на который навешивают бронелисты. Грузоподъемность машин превышает одну тонну.

Как пояснил военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук, вездеходы «Бэргэн» нужны в зоне спецоперации для перевозки состава и грузов. По его словам, это бронированный автомобиль с повышенной проходимостью, ничем другим он не отличается.

В январе гендиректор ООО «Арго» Константин Багдасаров заявил, что предприятие разработало высокоманевренные вездеходные платформы «Сарацин» для отправки в зону спецоперации. Машина представлена в трех комплектациях — тяжелой, средней и легкой, которая создана на основе Niva Legend.