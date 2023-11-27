Якутия может остаться без новогодней скульптуры из навоза Известный работами из навоза якутский скульптор Боппосов заболел раком

Фото: Дарья Боппосова/ТАСС

Якутия может остаться без новогодней скульптуры из навоза, сообщает RTVI. Директор сельского Центра народного творчества Анастасия Боппосова рассказала изданию, что скульптор из якутского села Уолба Михаил Боппосов, известный работами из навоза, которые он делал 12 лет подряд в преддверии Нового года, заболел раком. Она отметила, что состояние мастера стабильное.

Он еще не начинал. Сейчас в больнице обследуется. У него сейчас, наверное, заканчивается терапия. Состояние стабильное, — поделилась Боппосова.

Она подчеркнула, что администрация участвует в оказании скульптору медицинской помощи. Сам Боппосов также отмечал, что из-за проблем со здоровьем он перестал вести собственное хозяйство, из-за чего ему не хватает навоза для новогодних скульптур.

До этого скульптор рассказывал, что за 12 лет ему удалось вылепить всех животных из восточного календаря: обезьяну, змею, дракона, тройку лошадей, петуха, собачью упряжку, козу, семейство тигров, быка с паром из ноздрей и механизированного зайца. По его словам, в работе ему помогали братья.

В преддверии 2023 года Боппосов представил механизированного зайца из навоза, который стучал лапами по барабану. Высота скульптуры составила два метра.