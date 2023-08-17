Яхта загорелась в Санкт-Петербурге В Санкт-Петербурге загорелась яхта из-за неисправного генератора

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В Петроградском районе Санкт-Петербурга загорелась двухпалубная яхта, сообщается в Telegram Северо-Западной транспортной прокуратуры. Предварительной причиной возгорания является неисправность генераторной установки, на месте происшествия проводится проверка.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства в связи с возгоранием двухпалубной яхты в Петроградском районе города. Предварительная причина — неисправность генераторной установки, — говорится в сообщении.

Прокуратура отмечает, что ситуация в зоне возгорания находится на контроле правоохранителей. В то же время Telegram-канал SHOT добавляет, что пожар вспыхнул на площади 36 квадратных метров. Яхта, пришвартована на территории яхт-клуба на Крестовском острове, в настоящее время находится под арестом.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге загорелась строящаяся УГМК-арена, на месте происшествия работали пожарные. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что над строительной площадкой ледовой арены поднялся высокий столб черного дыма. Причины возгорания неизвестны. Некоторые свидетели отмечают, что к 11:25 мск дым с крыши здания пропал.

До этого 11 августа в Калуге загорелась электроподстанция, на место выехали экстренные службы. В результате инцидента никто не пострадал.