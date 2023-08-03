Яхта с десантниками и детьми перевернулась в Сибири и попала на видео На Обском водохранилище перевернулась яхта с восемью десантниками, женщинами и детьми

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На Обском водохранилище под Новосибирском перевернулась яхта с восемью десантниками, женщинами и детьми, сообщает NGS. На опубликованных в Сети видеокадрах видны тонущее судно, пытающиеся спастись люди и зовущие на помощь дети.

Заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Артем Щербаков заявил, что находившиеся на яхте люди не пострадали.

Инцидент произошел на Обском водохранилище. На судне находилось восемь человек, включая двух детей. Их доставили на берег очевидцы, люди не пострадали. Само судно отбуксировали на берег спасатели, — сказал Щербаков.

Ранее в Чувашии из-за непогоды на Волге опрокинулась моторная лодка, в результате чего погиб семимесячный ребенок. Всего на борту катера находились 10 человек, включая шестерых детей, при этом судно было рассчитано на пять пассажиров. Четверых детей с затонувшей лодки, которых удалось найти живыми, госпитализировали в больницу в Чебоксарах.

До этого один человек погиб в результате опрокидывания лодки в районе дамбы в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга. Всего на судне находилось шесть человек, причины аварии выясняются.