Гигантский тарантул «взял в заложники» жильцов многоэтажки в Уфе Экзоскелет тарантула нашли в подъезде многоэтажного дома в Уфе

Фото: Roland Weihrauch/dpa/Global Look Press

Жильцы многоэтажного дома в Уфе заметили на подоконнике в подъезде гигантского паука и вызвали спасателей. Пока сотрудники МЧС ехали к месту происшествия, жильцов попросили не приближаться к месту, где обосновалось насекомое, сообщает Telegram-канал SHOT. Однако по прибытии спасатели выяснили, что находка представляет собой только экзоскелет тарантула, а самого паука не нашли.

По данным SHOT, после обнаружения тарантула на подоконнике подъезда было принято решение оставить дежурить одного из жильцов. Он криком предупреждал заходивших в подъезд соседей, чтобы они не приближались к лестничной клетке, в итоге многие не могли зайти домой.

Приехавшие спасатели использовали тепловизор и выяснили, что перед ними не живой паук, а всего лишь экзоскелет, который тарантулы периодически «меняют». После этого открытия сотрудникам МЧС пришлось исследовать весь дом, включая мусоропровод и подвал, но тарантул так и не был найден.

В результате спасатели пришли к выводу, что это могло быть шуткой одного из жильцов, решившего подбросить хитиновый покров паука в подъезд. В настоящий момент жильцы ведут свое собственное «расследование», выясняя, что же произошло на самом деле.

Известно также, что подобные гигантские пауки не являются смертельно опасными, однако их укус может быть крайне болезненным.

Ранее сообщалось о находке крупнейшего самца самого ядовитого паука в мире. Речь идет о сиднейском воронкообразном пауке, которого назвали Геркулесом. Насекомое с клыками, способными проткнуть человеческий ноготь, было обнаружено в 80 километрах к северу от Сиднея.