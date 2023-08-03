«Ядерный гриб» напугал жителей Казани и Липецкой области

Фото: Администрация Липецкой области

Необычное облако, появившееся в небе над Татарстаном, напугало жителей Казани, сообщает «Вечерняя Казань». По данным издания, облако в виде «ядерного гриба» появилось вечером в среду, 2 августа. Как утверждают метеорологи, у этого природного явления есть название — кучево-дождевое облако типа «наковальня».

Специалисты отмечают, что форму гриба облако принимает из-за того, что упирается в стратосферу на высоте примерно 12 километров от поверхности земли. Оно расплывается из-за невозможности выйти за ее пределы. Чаще всего облака-«наковальни» образуются над водоемами в условиях штиля или незначительного ветра, а также малоградиентного барического поля.

26 июля Москва погрузилась во тьму из-за образования густых темных облаков. Впоследствии в российской столице начался тропический ливень, заливший водой дороги настолько, что от едущих машин расходились небольшие волны. Синоптики отмечали, что темные облака могли принести в Москву до четверти месячной нормы осадков.

В конце мая в небе над Комсомольском-на-Амуре появилось ядовитое облако. Предполагается, что токсичные вещества могли попасть в воздух из-за выбросов на местном металлургическом заводе.