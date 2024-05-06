«Я тебя зарою здесь»: мужчина «вырубил» пьяную женщину в омском ТЦ В Омске мужчина ударил пьяную женщину, которая взяла за голову ребенка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Омске в одном из ресторанов быстрого питания мужчина ударил пьяную женщину, которая взяла за голову ребенка, который сидел рядом с ним, сообщает Telegram-канал SHOT. Уточняется, что инцидент случился в торговом центре «Амурский».

Еще раз моего ребенка схватишь, я тебя зарою здесь, тварь! — крикнул мужчина в адрес пьяной женщины.

Женщина явилась в ресторан, сделала заказ и достала бутылку водки. Дети просили ее не пить, но она не обратила на это внимание. Когда опьянела, начала досаждать окружающим неуместными расспросами. После удара за ней приехала скорая, а детей из торгового центра забрал отец.

TOP24 уточняет со ссылкой на омскую полицию, что пострадавшую доставили в отделение токсикологии. Ранее ее семья не состояла на учете у органов профилактики, но теперь этим займутся.

Ранее сообщалось, что в Москве полиция проверяет семейство, где отец сломал 17-летнему сыну голень и повредил глаз. Конфликт отца с отпрыском произошел ночью 1 мая. Еле стоящий на ногах мужчина вернулся домой и получил упрек от сына-подростка. Родитель разозлился, схватил ложку для обуви и начал бить сына.