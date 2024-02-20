«Я простой человек»: петербурженка о мотивах нападения на водителя семьи Работодатель раненого в Петербурге водителя исключает нападение на себя

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Собственница автомобиля Toyota Camry Луиза, водителя которой пытался убить киллер возле гимназии № 662 в Санкт-Петербурге, недоумевает, кому могло быть выгодно убийство наемного сотрудника, передает Telegram-канал «Mash на Мойке». Она исключила возможность того, что напасть должны были на нее. Дочь 31-летней девушки стала свидетелем нападения на водителя. Сейчас ребенок находится с матерью дома.

Я простой человек, какое нападение может быть на меня? Я с ребенком нахожусь дома, — рассказала Луиза.

Луиза утверждает, что их семья никак не связана с криминалом. Сама девушка работает дизайнером. Следком возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Пострадавшим оказался уроженец Узбекистана Рустамбек Алдаев. Известно, что ему 42 года. Сейчас он находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. На месте случившегося эксперты обнаружили гильзу калибра 9 мм. Момент нападения на водителя попал на запись камер внешнего видеонаблюдения. На опубликованных в Сети кадрах видно, что киллер подходит к водителю со спины и делает выстрел из пистолета в голову. Сразу после выстрела злоумышленник удалился с места преступления.