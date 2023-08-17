Смоленский депутат Александр Зеленский простил избирателя, потребовавшего от него сменить фамилию из-за того, что она совпала с таковой у президента Украины, передает «Подъем». По словам народного избранника, с таким хейтом он столкнулся впервые, но пенсионера не винит.

Это первый раз. Я уже действующий депутат городского совета же. Когда избирался, фамилия – как фамилия была, никого не смущала. Никто обо мне по фамилии не судит. Тем более мы не родственники с персонажем тем. Фамилию менять не буду – мне нравится. Но я проснулся знаменитым: все звонят, все поздравляют, — заявил Александр Зеленский.