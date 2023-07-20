«Я ошеломлен»: Сладков рассказал о строительстве дорог в ЛНР Военкор Сладков заявил о высоких темпах развития инфраструктуры в ЛНР

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Рабочие укладывают асфальт в Луганске

Военный корреспондент Александр Сладков высоко оценил темпы строительства дорог и мостов на территории Луганской Народной Республики. На своем Telegram-канале он заявил, что строители обновляют не только крупные трассы, но и проселочные дороги, глубоко укладывая щебень и покрывая его «толстенным» слоем асфальта. Такая технология позволяет повысить долговечность полотна.

Ребята, я ошеломлен строительством дорог в ЛНР, такое впечатление, что всю республику решено закатать в асфальт, — отметил журналист.

По словам Сладкова, рабочие также занимаются строительством железной дороги между Донецком и Луганском, которая затем пойдет в направлении Мариуполя. Он уверяет, что такой «строительной революции» на территории нынешней ЛНР еще не было.

Украина ни Крым, ни Донбасс своим бюджетным вниманием не баловала, — заявил Сладков.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявила, что российские студенческие отряды (РСО) будут участвовать в восстановлении инфраструктуры Мариуполя. Она отметила, что медицинские отряды уже активно помогают врачам в ЛНР. Предполагается, что к 2023 году к РСО присоединятся около 200 тысяч человек.