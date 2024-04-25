«Я людей не обижаю»: ударившего ребенка в голову мужчину осудят публично В Курчатове беспричинно ударившему ребенка по голове мужчине утяжелили статью

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Мужчину, ударившего ребенка в магазине города Курчатова, будут судить по статье о покушении на убийство малолетнего, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области. Ранее его инкриминировали статьи о хулиганстве и побоях. Открытое судебное заседание назначили на 16 мая.

Открытое судебное заседание по делу в отношении Мухамеда Гулаева назначено в Курчатовском городском суде на 16 мая 2024 года. <...> Время начала судебного процесса - 14 часов 30 минут, — сообщили в пресс-службе.

25 апреля суд продлил арест мужчины до 15 июля. Как пишут «Курские известия» во время заседания суда мужчина не смог объяснить свое поведение.

Я не знаю, как это произошло. Я не то что ребенка, вообще людей никогда не обижаю, — сказал обвиняемый.

В начале февраля обвиняемый ударил ребенка в одном из супермаркетов Курчатова. Приезжий из Ингушетии в состоянии алкогольного опьянения в какой-то момент увидел малыша и на ходу ударил его в лицо. В результате ребенок оказался на полу. Нападавшего задержали, позднее он рассказал, что перепутал мальчика с манекеном. При этом его не смутило, что ребенок шевелился. Сотрудники магазина рассказывали, что мужчина в тот день приходил в магазин четырежды и покупал водку.