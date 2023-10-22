«Я фартовый»: житель Донецка стал звездой Сети из-за реакции на обстрел ВСУ Житель Донецка прославился из-за спокойной реакции на обстрел ВСУ

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Житель Донецка прославился в Сети после того, как едва не попал под обстрел со стороны ВСУ. Telegram-канал RT опубликовал запись с видеорегистратора автомобилиста, который впечатлил пользователей соцсетей своей спокойной реакцией на атаку с применением американских РСЗО HIMARS.

На видео попал момент громкого взрыва. В это время пассажирка машины стала в панике кричать. Дончанин, продолжая управлять автомобилем, стал успокаивать женщину словами, что все нормально.

Не ссы, я фартовый! Все нормально, не переживай, — сказал водитель.

Ранее ВСУ открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка. По информации мэра города Алексея Кулемзина, в результате атаки пострадали две женщины 1958 и 1965 года рождения, а также двое мужчин 1973 года рождения. Также под обстрелом оказались Офицерский проспект и улица Цимлянская. Один из снарядов попал в многоквартирный дом, повредив фасад и остекление.

В то же время военкор Андрей Руденко сообщил, что в ночь на 22 октября был нанесен удар по железнодорожному вокзалу в подконтрольной киевским властям Константиновке. По его словам, объект атаковали в момент прибытия состава с резервами и боекомплектами, противник понес огромные потери.