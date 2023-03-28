«Я должен был ей помочь»: прохожий спас упавшую в колодец девочку в Выборге В Выборге прохожий спас упавшую в колодец девочку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Выборге в Ленинградской области прохожий спас девятилетнюю девочку, упавшую в старый пожарный колодец. Школьница хотела помочь своему другу, который провалился в резервуар, но не удержалась. Молодой человек по имени Даниил, пришедший ребенку на помощь, рассказал «Невским Новостям», что услышал крик девочки.

Я шел в сторону магазина и возле него услышал крики девочки. Она была в шоковом состоянии, говорила, что боится умереть. Мне не было страшно самому провалиться, потому что еще не много времени и мог случиться летальный исход у девочки, я должен был ей помочь. В это время мимо шел мой друг и мы вместе ее вытащили, — поделился парень.

Сейчас пострадавшая находится в состоянии средней степени тяжести. В комздраве Ленобласти отметили, что у девочки переохлаждение, риска для жизни нет.

Пропавшего десятилетнего мальчика искали несколько часов. Его тело достали из колодца только после того, как высушили всю воду из колодца и убрали мусор. По факту произошедшего заведено уголовное дело по статье «Убийство».

В городе Тетюши Республики Татарстан 10-летний мальчик ранее провалился в выгребную яму и умер от переохлаждения. По пути домой ребенок провалился в бесхозный канализационный колодец.