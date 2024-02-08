«Я бы так не сказал»: депутат об отделении районов от Ростовской области Депутат Коломейцев заявил, что не предлагал отделить районы Ростовской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Коломейцев

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев заявил, что не предлагал отделить два района Ростовской области. По его словам, которые приводит Telegram-канал «Подъем», он бы так не сказал, даже если бы думал, а журналисты «перевернули слова с ног на голову».

Ранее издание «Блокнот» процитировало парламентария с круглого стола в региональном Заксобрании. Как сказано в публикации, Коломейцев напомнил, что Советский район много раз обращался в федеральные органы власти, чтобы его передали Волгоградской области, а село Ремонтное «просится» к Калмыкии.

Это вырвано из контекста. Мероприятие было посвящено транспортному обеспечению. Обсуждали почему не ездят автобусы... Даже если бы я так думал, я бы так не сказал. Особенно, когда 45 законов принято за фейки. Я ж их все, к несчастью, читал, — отреагировал депутат.

В управлении информполитики Ростовской области также заявили, что «никто никуда выходить не собирается». Там назвали ситуацию бредом, который возник на пустом месте.



Ранее депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что под действие «закона о негодяях» может подпасть значительная часть так называемой творческой интеллигенции и шоу-бизнеса. По его словам, изъятие имущества за дискредитацию армии России, фейки и другие нарушения станет хорошим наказанием для тех, кто поливает Россию грязью.