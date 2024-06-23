«Я буду мстить»: отец погибшей в Севастополе девочки решился на комментарий Отец погибшей в Севастополе девочки пообещал отомстить

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Отец девятилетней девочки Софии, которая погибла во время атаки Вооруженных сил Украины на пляж в Севастополе, пообещал отомстить не только за своего ребенка, но и за каждого пострадавшего, передает Telegram-канал «Mash на волне». По последним данным, в результате происшествия пострадали свыше 120 человек, погибли трое, в числе которых двое детей.

Я буду мстить за каждого ребенка, пострадавшего на этом пляже, — заявил мужчина.

Как сообщалось ранее, в результате ракетной атаки на Севастополь погибла девятилетняя дочь заместителя главы Магадана Олега Аверьянова. По данным мэра, девочка была на пляже вместе с родителями в момент удара. Глава города добавил, что разделяет трагедию родителей, потерявших ребенка. Он подчеркнул, что светлая память о погибшей девочке будет жить всегда.

Минздрав России сообщил, что в результате обстрела Севастополя ранения и травмы получили 124 человека, среди них 27 детей. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова сообщила, что пятеро несовершеннолетних находятся в тяжелом состоянии. За жизни детей борются врачи. По словам уполномоченной, в связи с произошедшим скорбит вся страна.