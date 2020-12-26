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Ещё 73 пациента с коронавирусом умерли в Москве за сутки

23:03, 26 декабря 2020 11
Фото: Ondrej Deml/CTK

За минувшие сутки в столице скончались 73 пациента с коронавирусной инфекцией. Общее количество умерших достигло 10 913 человек. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением COVID-19.

В Москве скончались 73 пациента, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении оперштаба.

За предыдущие сутки в Москве умерли 77 пациентов с диагнозом COVID-19.

По данным на утро 25 декабря, в общей сложности с начала пандемии коронавирусом заразились 2 992 706 россиян.

Ранее Университет Джонса Хопкинса опубликовал статистику заболевания COVID-19, согласно которой количество выявленных случаев коронавирусной инфекции в мире превысило 80 млн. Больше всего случаев заражения выявлено в США — 18 771 885, на втором месте находится Индия (10 169 118). Третье место занимает Бразилия (7 448 560).

Как писал NEWS.ru, первые случаи заражения коронавирусной инфекцией были обнаружены в Антарктиде. Речь идёт о научной станции Bernardo O’Higgins Riquelme. Всего были инфицированы 36 человек, 26 из которых являются военнослужащими. Таким образом, коронавирусной инфекцией заразился весь личный состав чилийских военных, находящийся на базе.

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