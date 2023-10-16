WP: Блинкен ждал встречи с саудовским кронпринцем всю ночь

Фото: Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен был вынужден всю ночь ждать встречи с премьер-министром и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом во время визита в Эр-Рияд, сообщила газета The Washington Post. Их встреча была назначена на вечер, но наследный принц прибыл только к утру следующего дня.

Как пишет WP, в ходе переговоров Блинкен стремился добиться от руководства королевства осуждения атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль, но Эр-Рияд, напротив, призвал Израиль снять «осаду с сектора Газа», чтобы «палестинский народ достиг соблюдения своих законных прав». Наследный принц также призвал остановить «текущую эскалацию» конфликта, что прямо противоречит политике США, которые поддерживают Израиль в достижении его максималистской цели по искоренению ХАМАС.

Ранее действия Израиля также осудил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, удары ЦАХАЛ по сектору Газа больше напоминают массовое убийство, чем военные действия. Он подчеркнул, что Анкара считает неправильными атаки, которые ставят под угрозу гражданское население. Так, по данным Министерства здравоохранения Палестины, жертвами конфликта уже стали 2808 жителей сектора Газа.