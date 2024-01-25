Wildberries уволила сотрудников, у которых сбылась мечта в Шушарах SHOT: Wildberries уволила пятерых сотрудников, мечтавших поджечь склад в Шушарах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник сообщил, что компания Wildberries уволила пятерых сотрудников, которые мечтали сжечь склад в Шушарах. По информации канала, они ненавидели свою работу и делились с коллегами в чатах своими фантазиями о пожаре.

По данным SHOT, никто из пяти человек, лишившихся нелюбимой работы, как оказалось, к пожару причастен не был. Уволили в том числе 23-летнего Романа, который писал сообщения, в которых угрожал сжечь комплекс. А уже после пожара Роман «писал, что он сжег» склад.

В итоге к молодому человеку пришли с обысками. Но по записями с камер Роману удалось убедить полицейских в своем алиби.

Представители Wildberries заявили SHOT, что «не увольняли» сотрудников, просто они больше не работают у них. В компании объяснили, что работники не были включены в штат и были «платформенно занятыми».

Ранее Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что полиция задержала 21-летнего сотрудника Wildberries, который незадолго до произошедшего в Шушарах делился в рабочем чате планами устроить поджог, а после того, как склад сгорел, написал там же, что это он устроил пожар. Но в итоге установили, что в день пожара его не было на петербургском складе.