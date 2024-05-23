Wildberries раскрыла итоги проверки на складе в Электростали Wildberries: склад в Электростали вернулся к работе после проверки документов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Проверка документов на складе Wildberries в Электростали завершилась, заявила NEWS.ru пресс-служба компании. По ее словам, по итогам никаких нарушений не было выявлено.

Проверка документов у исполнителей на складе в Электростали завершена. По итогам проверки нарушений не выявлено. Один человек был направлен на дополнительную проверку документов, все остальные исполнители вернулись к деятельности. Склад продолжает работать в штатном режиме, плановые проверки не влияют на работу объекта, — уточнили в WB.

До этого сообщалось, что на склад маркетплейса прибыл спецназ. В пресс-службе подчеркнули, что визит правоохранителей был связан с плановой проверкой документов. Уточнялось, что во время проверки склад продолжал функционировать в обычном режиме.

Ранее в Екатеринбурге склад Wildberries на Перспективной улице закрыли после трагической смерти 27-летней сотрудницы. Девушка упала со стеллажа и получила смертельные травмы.

Как сказал работник, на складе в момент происшествия работали несколько сотен человек, которых быстро эвакуировали. Людей оперативно проверяли на охранном посту и отправляли в раздевалку за вещами, отметил мужчина. Правоохранители проводят проверку всех обстоятельств происшествия.