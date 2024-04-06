Wildberries раскрыла, что будет с заказами и ПВЗ в Оренбургской области Wildberries: хранение заказов в Оренбургской области продлят бессрочно

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Оренбургской области приостановлена работа восьми пунктов выдачи заказов, сообщил представитель Wildberries в беседе с NEWS.ru. Пользователи могут отменить заказы, отправленные на эти ПВЗ, либо изменить адрес выдачи. Плата за обратную доставку взиматься не будет. Кроме того, бессрочно продлено хранение всех товаров.

На данный момент временно приостановлена работа восьми ПВЗ в регионе. Заказы клиентов, находящиеся в пути на эти пункты, можно будет отправить на другие ПВЗ или отменить. Плата за обратную доставку в таком случае взиматься не будет. Мы уже прозваниваем каждого такого клиента и направили им уведомления о возможности перезаказать свой товар на другой адрес, — уточнил представитель компании.

На пунктах выдачи будет проведена инвентаризация, добавили в пресс-службе. В случае обнаружения пострадавших товаров сотрудники будут связываться с заказчиками и предлагать оформить заказ заново и получить возврат средств.

Ранее сообщалось, что нынешняя паводковая ситуация, наблюдаемая на территории Оренбургской области, бывает раз в 100 лет. В правительстве региона также уточнили, что по проекту частично разрушенная дамба в Орске была рассчитана на уровень воды вдвое меньше нынешнего.