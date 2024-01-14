Wildberries пытается найти 49 сотрудников после пожара на складе в Шушарах

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Последствия пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге

Горячая линия Wildberries продолжает работать и искать сотрудников, с которыми не удается установить связь после пожара на складе ретейлера в Шушарах, сообщила NEWS.ru пресс-служба WB. По ее данным, компания пытается отыскать еще 49 работников.

Сейчас нам важнее всего — убедиться, что все исполнители склада Wildberries в Шушарах живы и здоровы. Мы постоянно пытаемся связаться с теми, кто находился на складе 13 января. На текущий момент мы устанавливаем местонахождение 49 человек. Наши представители отправились к ним домой и остаются на связи с их близкими. Поиск осложняется отсутствием у многих людей мобильных телефонов — устройства могли потеряться на складе при эвакуации, — объяснили в WB.

В пресс-службе добавили, что у желающих связаться с родственником, который мог находиться на складе в Шушарах, есть возможность позвонить на горячую линию по номеру +7-495-775-55-57. В компании отметили, что сотрудники уже приняли 101 звонок. Также в WB подчеркнули, что приложат все усилия, чтобы помочь близким находившихся на складе.

Ранее в Wildberries сообщили, что компания намерена компенсировать продавцам стоимость товаров, сгоревших в пожаре. Все покупатели получат деньги за оплаченные товары, а позиции, находившиеся на складе, будут скрыты с витрины маркетплейса. Масштаб нанесенного пожаром ущерба уточняется.