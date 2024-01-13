Wildberries пойдет на уступки продавцам сгоревших в Шушарах товаров Wildberries компенсирует продавцам стоимость сгоревших в Шушарах товаров

Фото: МЧС РФ

Ретейлер Wildberries намерен компенсировать продавцам стоимость товаров, сгоревших в пожаре в петербургских Шушарах, сообщила пресс-служба компании в Telegram-канале. Все покупатели получат деньги за оплаченные товары, а позиции, находившиеся на складе, будут скрыты с витрины маркетплейса, говорится в сообщении.

Стоимoсть тoваров будет кoмпенсирована прoдавцам. Клиенты будут прoинформированы. <...> Пoкупателям будут вoзвращены деньги за утраченные заказы, — заявили в компании.

В компании уточнили, что все сотрудники склада были эвакуированы. Со стороны руководства оказывается необходимое содействие. Масштаб нанесенного пожаром ущерба на данный момент не подсчитан.

О пожаре на складе Wildberries стало известно утром 13 января. К моменту приезда пожарных огонь охватил около 1000 квадратных метров, возгоранию присвоен повышенный уровень сложности. К тушению были привлечены свыше 80 человек личного состава. На опубликованных в Сети кадрах видно, что огонь охватил огромную территорию. Очевидцы, находящиеся неподалеку, отмечают, что тепло от пожара доходит до трассы.