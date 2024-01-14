Wildberries открывает новый склад после пожара в Шушарах

Фото: ANATOLY MALTSEV/EPA/TASS

Сотрудникам Wildberries пришло уведомление, в котором сообщается об открытии нового сортировочного центра после пожара в петербургских Шушарах, сообщает Telegram-канал «78». По его информации, склад заработает в течение двух недель. Со ссылкой на сотрудницу канал уточнил, что уведомление появилось в рабочем приложении.

В течение двух недель заработают новые площади сортировочного центра в Санкт-Петербурге. Это поможет вам быстрее вернуться к привычной работе и наладить поставки товара. Новый центр поможет снизить нагрузку на действующий склад «Уткина заводь», а товары с него будут перенаправлены на другие склады для сортировки и доставки покупателям, — говорится в сообщении.

Пожар на складе в Шушарах начался 13 января. Возгорание распространилось по всему помещению, которое продолжало пылать спустя 20 часов после начала. На опубликованных кадрах видно, что здание было охвачено огнем, который хорошо видно с высоты авиаполета. Возгорание, по словам очевидца, началось с заискрившего лифта-подъемника: одна из искр попала на товар, затем пламя за считанные минуты перекинулось на вещи, игрушки и картон.